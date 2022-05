Das Besondere an Finnland Reisen

Finnland Reisen

Viele gute Gründe, weshalb Sie Finnland lieben werden

Besonders im Winter ist der Himmel über dem Norden von Finnland so klar, dass in fast jeder Nacht die magischen Aurora Borealis die Welt in ein unwirkliches grünliches Leuchten tauchen. Der Sommer findet fast im gesamten Land in den typisch finnischen Ferienhäusern, den Mökkis, statt. In einem Land mit fast 200'000 Seen und Teichen, Weihern, mit 52'454 Quadratkilometer Meeresfläche, mit 180'000 Inseln und Schären, kann sich jeder Besucher den Traum vom kleinen Sommerhäuschen am Wasser erfüllen. Auf Ihrer Finnland Rundreise werden Sie aber gleichermassen erleben, wie viel Wald Finnland auch zu bieten hat. Rund 86 Prozent des Landes sind bewaldet. Kiefern und Fichten wechseln sich ab mit den hellen Birken. Der Boden bietet genügend Nährstoffe für zahlreiche Beerenarten, von denen sicher für Finnland die Blaubeeren, die aussergewöhnlichen Moltebeeren und die Sträucher mit Preiselbeeren besonders typisch sind.

Für einen Skandinavien-Urlaub hat sich das Bild der Wikinger sowohl für Norwegen als auch charakteristisch für Finnland eingeprägt. Es wird Sie daher nicht überraschen, dass es auffallend viele grosse, blauäugige und blonde Männer gibt. Ihre Abstammung von den Völkerstämmen aus Europas Norden ist dadurch unverkennbar. Finnland ist im Winter ein absolutes Eldorado für alle, die Schnee und Wintersport lieben. Die Saison kann bis zu sechs Monate andauern – mit Schneesicherheit, weissem Pulverschnee und wunderbaren Skipisten. Nach der Heimkehr wärmt und entspannt dann die klassische "finnische Sauna". Man zählt etwa 3 Millionen Saunen und geht davon aus, dass zu fast jedem Ferienhaus, Hotel oder Resort und wahrscheinlich auch zu jedem Privathaushalt ein Saunabad gehört.

Helsinki, Finnlands Hauptstadt und eine Perle an der Ostsee

Finnlands Hauptstadt ist eine pulsierende Hafenstadt und zugleich eine überschaubare Metropole mit ganz eigenem Flair. Alles Sehenswerte ist fussläufig zu erreichen. Den 600'000 Einwohnern und den zahlreichen Besuchern stehen viele grüne Oasen mitten in der Stadt zur Verfügung. Schicke Restaurants und hunderte Cafés sorgen dafür, dass Erlebnis und Erholung miteinander verbunden werden können. Klassizistische Bauten, wie auch der alles überragende Dom und das Hauptgebäude der Universität sowie Jugendstil-Architektur geben der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht. Freizeitgestaltung wird grossgeschrieben. Die Einkaufsstrassen Aleksanderinkatu und Esplanadi laden zum Bummeln und Shoppen ein. Ein Abend in einem der Szene-Restaurants, ein Rockkonzert im Park oder ein Besuch der Nationaloper oder des Nationaltheaters runden Ihren Aufenthalt in der Perle an der Ostsee ab. Lassen Sie sich beraten und Ihre Wunschveranstaltung vorreservieren mithilfe unserer Spezialisten.

Goldener Herbst in Finnland

Eine Explosion von Farben macht den Abschied vom finnischen Sommer leicht und heisst den finnischen Herbst herzlich willkommen. Plötzlich erstrahlen die Wälder in den schönsten Farben, wenn sich die Bäume in leuchtendem Rot, Gelb und herbstlichem Braun präsentieren. Für Wanderer sind um diese Zeit die Fjells im Norden ein begehrtes Ziel. Camper lieben die Freiheit und Ungebundenheit, einfach am Strassenrand Rast zu machen und vom kuscheligen Schlafsack aus den Abendhimmel erglühen zu sehen und den sternenklaren Nachthimmel zu erleben. Ein loderndes Lagerfeuer oder das knisternde Feuer im Kamin verzaubern den Abend und lassen Sie zum unbestrittenen Liebhaber von Finnland und seinen Schönheiten und Stimmungen werden.

Finnland hat immer Reisezeit

Im Sommer baden Sie bei plus 30 Grad Celsius in den klaren Gewässern und bei minus 30 Grad Celsius finden Sie an einem klirrend kalten Wintertag beste Voraussetzungen für Aktivitäten im Schnee. Die Übergänge von einer Jahreszeit zur anderen werden im Frühling durch das zarte Grün und den Duft der aufbrechenden Erde bestimmt sowie im Herbst durch den unglaublichen Farbenrausch der Wälder.