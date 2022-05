Lappland Reisen im Sommer

Eine Reise durch Lappland ist sehr abwechslungsreich

Da Lappland sehr weitläufig ist, empfiehlt es sich, für die Erkundung dieser atemberaubend schönen Region einen Mietwagen zu nutzen. Denn die dadurch gewonnene Mobilität befähigt Sie dazu, noch mehr Orte mit einer traumhaften Natur innerhalb Lapplands zu besuchen. Das wohl spektakulärste Erlebnis, welches Sie während Ihrer Ferien in Lappland erwartet, ist das Phänomen der Mitternachtssonne, welches dazu führt, dass es in Lappland an einigen Tagen nicht dunkel wird. Dieses herrliche Schauspiel können Sie in ganz Lappland beobachten. Je dichter Sie sich am Polarkreis aufhalten, umso länger dauert der Zeitraum an, in dem die Sonne nicht untergeht. In Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, gibt es beispielsweise etwa 30 Stunden, an denen die Sonne nicht weicht. Weiter nördlich hingegen können es sogar bis zu 70 Stunden sein.