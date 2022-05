Finnland Mietwagenrundreisen

Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend

Unabhängig das Land der tausend Seen entdecken

Finnland mit einem Mietauto zu entdecken, ist ein wahrgewordener Reisetraum. An die verhältnismässig langen Fahrstrecken werden Sie sich schnell gewöhnen, denn in Finnland gibt es wenig Verkehr und die Strassen sind gut ausgebaut. Als Teil unserer Mietwagenrundreisen buchen wir für Sie Hotels und den Mietwagen und zeigen Ihnen die schönsten Reiserouten durch das Land der tausend Seen auf. Finnland ist ein kontrastreiches Land: vom kosmopolitischen Chic der Landeshauptstadt Helsinki über grossartige Küstenlandschaften, unendliche Seen- und Waldlandschaft bis hin zur rauen Tundra im hohen Norden Lapplands finden Sie eine unendliche landschaftliche Vielfalt vor. Bei Etappenstopps in kleinen Städten und Dörfern erleben Sie unterwegs auch immer wieder die typisch finnische Gastfreundschaft. Wenn Sie während Ihren Finnland Ferien eine Mietwagenrundreise einplanen, geniessen Sie die Freiheit auf vier Rädern und kommen dabei der unberührten Natur des Landes nahe. Entgegen dem normalen Alltag bestimmen Sie bei einer Reise mit dem Mietauto das Tempo. Sie stoppen, wo es Ihnen gefällt, halten inne und geniessen die Ruhe der überwältigenden finnischen Natur.

Gut vorbereitet unterwegs zum Abenteuer auf der Landstrasse

Selbstverständlich kann man Finnland individuell und ohne fixen Reiseplan bereisen. Da das Land aber sehr gross ist und viele Sehenswürdigkeiten weit voneinander entfernt liegen, empfiehlt sich eine eingehende Reisevorbereitung. Der grosse Vorteil einer Finnland Mietwagenrundreise liegt darin, dass wir Ihnen die Planung der Reiseroute abnehmen und Sie sich anstelle auf das Geniessen Ihrer Finnland Ferien konzentrieren können. Wir kennen uns aus in Skandinavien und zeigen Ihnen mit unseren vorgeschlagenen Routen den Weg zu den tollsten Aussichten und den besten Sehenswürdigkeiten und geben Ihnen als Bonus noch jede Menge Insidertipps mit auf den Weg. Ob Sie mit der Familie oder zu zweit unterwegs sind, wir finden die passenden Unterkünfte für Sie. Wie wäre es mit Blockhausferien? In ganz Finnland steht ein breites Angebot solcher Ferienhäuser zur Verfügung, die sich meist an tollen Lagen wie einem Seeufer oder mitten in einem Waldstück befinden. Entdecken Sie Finnland mit dem Mietwagen und kommen Sie dabei dem Land, der wundervollen Tier- und Pflanzenwelt und seinen sympathischen Bewohnern näher. Geniessen Sie mit Ihren Liebsten die komplette Unabhängigkeit auf der Landstrasse und erkunden Sie das Land in Ihrem Tempo. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihre Finnland Mietwagenrundreise für Sie zu planen.