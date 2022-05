Dass sich die finnische Hauptstadt in jüngerer Vergangenheit klammheimlich vom Insidertipp zu einer der beliebtesten Anlaufpunkte in Skandinavien entwickelt hat, ist weithin bekannt. Aber weshalb ist Helsinki so populär geworden? Wenn Sie zu Helsinki Reisen aufbrechen, kommen Sie dem Geheimnis auf die Spur, denn diese Hafenstadt ganz im Süden des Landes wird Sie unweigerlich in ihren Bann ziehen. Da wäre zu Beginn die einmalige Lage am Finnischen Meerbusen. Helsinki liegt weniger als einhundert Kilometer nördlich von Tallinn, der Hauptstadt Estlands. An der Oberfläche skandinavisch cool, zeigt Helsinki aber sein warmes und gastfreundliches Gesicht in den Strassen, entlang der Uferpromenaden, in Markthallen, Kneipen, urigen Bars und schicken Boutiquen. Die Kunst- und Kulturszene der Stadt ist jung, dynamisch und sehr spannend. Finnen sind herzliche Gastgeber und sie begegnen Ihnen überall mit einem freundlichen Lächeln. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten die besten Hinweise und Insidertipps geben, wenn Sie Helsinki schon bald selbst entdecken möchten.