Interessante Finnland Reisetipps

Die Landeswährung in Finnland ist der Euro. Dieser ist in Geldscheinen und in Münzen verfügbar. Für Reisende aus der Schweiz empfiehlt sich eine kostenlose Installation eines Währungsrechners auf dem Smartphone. So haben Sie die aktuellen Kurse immer im Auge.

In Finnland werden die meisten offenen Rechnungen mit Bargeld beglichen. Zudem ist die Akzeptanz von Kreditkarten in Finnland ebenfalls sehr gross. Ob mit einer Karte von Visa, American Express, Diners Club oder von MasterCard – mit diesen Kreditkarten werden Sie in Finnland garantiert keine Probleme oder Schwierigkeiten haben. Bargeld kann an den jeweiligen Geldautomaten eigentlich rund um die Uhr abgehoben werden. Lebensmittel sind in Finnland relativ teuer. Ein Preisvergleich kann die Urlaubskasse schonen.