Aktiv Ferien Finnland

Wenn Sie in Ihren Ferien gerne unabhängig und aktiv unterwegs sind, dann sind Aktiv Ferien in Finnland genau das Richtige für Sie. Finnland ist pure Natur. Dunkelblau in der Sommersonne funkelnde Seen und dichte, unermesslich grosse Waldlandschaften sind das Bühnenbild für Ihre Reise durch diesen wundervollen Teil Skandinaviens. In Finnland kommen Outdoor Fans ganzjährig voll auf ihre Kosten. Während Skifahren, Hundeschlittenfahrten oder Snowmobil Touren Wintervergnügen sind, warten während der langen, hellen Sommermonate Boots- und Kajaktouren, 4 x 4 Touren und Ausflüge zur Tierbeobachtung. Finnland ist ein Bärenland; auf geführten Tagestouren begegnen Sie diesen eindrücklichen Raubtieren in ihrer freien Wildbahn. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten. Wir stellen Ihnen auch gerne ein unverbindliches Angebot für Aktiv Ferien in Finnland zusammen.