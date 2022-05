Abwechslungsreich, vielfältig und sehr idyllisch, so präsentiert sich die Finnische Seenplatte im Herzen des Landes. Die vielen Seen der Region laden dazu ein, zu baden, mit dem Boot unterwegs zu sein und zu angeln. Aufgrund dieser vielfältigen Tätigkeiten, die während Finnland Ferien in dieser Region möglich sind, ist ein Ferienhaus am See ideal für Familien. Die Finnische Seenplatte gilt als grösstes Seengebiet ganz Europas und beeindruckt vor allem durch ihre Weitläufigkeit. Diese sehr ursprüngliche Region mit unzähligen Seen, die aber meistens nicht tief sind und einen kinderfreundlichen Einstieg bieten, ist insbesondere dann ein ideales Reiseziel, wenn Sie Abenteuer in einer malerischen Umgebung erleben möchten. Aber auch Angler werden sich aufgrund der Artenvielfalt vor Ort sehr wohlfühlen. Ist es nicht eine schöne Vorstellung, jeden Abend den Fang des Tages zu grillen und anschliessend auf Ihrer Terrasse mit Seeblick zu verspeisen? Überraschen Sie Ihre Familie mit einer Reise, die sie begeistern wird und lassen Sie sich von unseren Spezialisten die Vorzüge der Finnischen Seenplatte aufzeigen.