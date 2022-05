Finnland Hotels

Wir kennen die besten Hotels in Finnland

Uriges Flair in Geta geniessen

Zwischen Turku an der finnischen Westküste und Stockholm liegt die Åland Inselgruppe. Im Norden der grössten Insel bietet sich ein Aufenthalt im kleinen Ort Geta an. Dieses Kleinod liegt in einer marinen Wunderwelt von pittoresken Küstenlandschaften, kleinen Buchten und stillen Stränden. Dahinter dehnen sich Waldgebiete bis zum Horizont aus. Wir empfehlen Ihnen einen entspannten Aufenthalt im sympathischen Dreieinhalbsterne Hotel Havsidden. Es wird von den Besitzern liebevoll geführt und Gäste geniessen absolute Erholung in familiärer Umgebung. Das kleine Hotel liegt direkt an der Küste und so geniessen Gästen einen unvergesslichen Panoramablick auf das Meer und die umgebenden Küstenlandschaften. Sogar ein Wellness-Bereich steht zur Verfügung und im angeschlossenen Restaurant geniessen Sie landestypische saisonale Küche. Wenn Sie Ruhe, Erholung und herzliche Gastfreundschaft suchen, sind Sie auf Ihren Finnland Reisen im Hotel Havsidden bestens aufgehoben.

Urbaner Chic in der Landeshauptstadt Helsinki

Finnlands Hauptstadt Helsinki ist ein kreativer Hub in Skandinavien. Diese Kreativität zeigt sich auch in seiner Hotelszene. Sie suchen ein hypermodernes Luxushotel oder ein trendiges Designer Hotel? Wir haben das passende Angebot für Sie, sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für Ihren Stadtaufenthalt in Helsinki unterbreiten. Helsinki ist zwar ein geschäftiges Zentrum, doch die Hauptstadt Finnlands ist von einer erhabenen natürlichen Umgebung umgeben, die von allen Teilen der Stadt aus leicht zu erreichen ist. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen, von Bootsfahrten zu vorgelagerten Inseln über Spaziergänge an den Stränden und durch die ausgedehnten Parks und Gärten bis hin zu Wanderungen in den umliegenden Wäldern. Die Designszene Helsinkis ist heute eine der elektrisierendsten der Welt und hat grossen Einfluss in der ganzen Welt. Im Design-Distrikt Punavuori bieten Boutiquen, Werkstätten und Galerien künstlerische Glaswaren, Beleuchtung, Textilien und innovative Haushaltswaren südlich an. Auch kulinarisch nimmt die finnische Metropole eine Vorreiterrolle in Skandinavien ein. In den letzten Jahren ist eine junge Generation innovativer Köchinnen und Foodies am kulinarischen Firmament Finnlands aufgetaucht. Mit einer grossen Selbstverständlichkeit haben sie Trends gesetzt, die allmählich den ganzen Globus umspannen und Köche auf allen Kontinenten inspirieren. Wenn Sie ein spannendes Stadterlebnis und gleichzeitig Ausflüge in ursprüngliche Naturlandschaften im Umland einer Grossstadt kombinieren möchten, ist Helsinki wie für Sie gemacht. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, wie Sie einen Aufenthalt in Helsinki am besten mit Ihren Finnland Ferien kombinieren.