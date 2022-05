Finnland Mietwagenreisen

Die schier unendlichen Wald- und Seenlandschaften Finnlands erkunden Sie mit dem Mietauto unabhängig und ganz Ihrem eigenen Zeitplan folgend. Obwohl sich das Land über beinahe 1'200 Kilometer von Süd nach Nord erstreckt, verfügt Finnland über ein sehr gut ausgebautes Strassennetz. Während Sie bei der Hauptstadt Helsinki oder gegen die westlich davon gelegene Industriestadt Turku herrliche Küstenlandschaften bereisen, bietet der Linnansaari Nationalpark Wassererlebnisse im Inland. Obwohl die Gewässer hier Binnenseen sind, haben Sie in diesem wundervollen Naturschutzgebiet gute Chancen, die bestandsgefährdeten Saimaa Ringelrobben in freier Wildbahn zu beobachten. Die Region um die Stadt Vaasa ist nicht nur bei Anhängern nordischer Wintersportarten ein Begriff: die an der Westküste gelegene Stadt verzückt Besucher mit vorgelagerten Schären und Insellandschaften, die zu den schönsten Finnlands zählen. Wenn Sie von hier dem Bottnischen Meerbusen entlang in Richtung Süden fahren, erreichen Sie Rauma. Die drittälteste Stadt Finnlands ist die Heimat von 40'000 Menschen. Rauma ist besonders bekannt für seine Altstadt, die von prächtigen alten Holzhäusern geprägt ist und deswegen 1991 von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen wurde. Lassen Sie sich von unseren Finnland Spezialisten inspirieren.