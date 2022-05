Skandinavien ist so vielfältig, selbst nach 20 Reisen habe ich mich noch lange nicht satt gesehen. Island lässt mich seit der ersten Reise nicht mehr los. Die karge Landschaft, die Kombination von Feuer und Eis, die unzähligen Wasserfälle und auch die vielen putzigen Schafe lassen mein Herz jedes Mal höherschlagen. Eine Wanderung in einem erkalteten Lavafeld ist besonders speziell sehr mystisch, denn hinter jeder Formation könnte sich ja ein Elf verstecken. Das langgezogene Norwegen mit seinen tiefen Fjorden im Süden und der pittoresken Inselgruppe Lofoten im Norden bietet für Naturliebhaber viele tolle Ausflugsmöglichkeiten. Eine Fahrt mit der berühmten Hurtigruten der Küste entlang ist jedes Mal ein besonderes Vergnügen. In Schweden habe ich wunderbare Familienferien verbracht. Wir besuchten einen Elchpark und unternahmen eine Bootstour durch die idyllische Schärenlandschaft an der Westküste. In der Hauptstadt Stockholm bummelten wir durch die engen Gassen der Gamla Stan. Seit über 40 Jahren bietet Glur Reisen Reisen nach Skandinavien an – dies bedeutet eine geballte Ladung Erfahrung! Viele langjährige Partner kennen wir persönlich, was eine Zusammenarbeit enorm erleichtert und viel Vertrauen schenkt. Auf unzähligen Reisen in den Norden erweitern wir unser Wissen. Wir achten dabei stets auf Nachhaltigkeit, Qualität und Einzigartigkeit. Mit all diesen gesammelten Erfahrungen können wir , zusammen mit Ihnen, Ihre individuelle Traumreise zusammenstellen.