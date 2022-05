Skandinavien Mietwagenrundreisen

Finnland – ein Ort der, durch seine spektakuläre Natur beeindruckt

Fantastische Landschaften machen Finnland zu einem Ferienziel, an dem Sie mit einem Mietwagen sehr viel erleben können. So ist zum Beispiel die einzigartige Finnische Seenplatte ein verlockendes Ziel, wenn Sie in Finnland Mietwagenreisen unternehmen. Freuen Sie sich auf leere Strassen, interessante Tiere wie Elche und Bären sowie auf eine Natur, die Sie in dieser Form nur hier im östlichen Teil Skandinaviens finden. Die landschaftlich schönste Region Finnlands ist zweifellos das im Norden des Landes gelegene Gebiet Lappland, wo Sie auf einer Reise mit dem Mietwagen herausragende Abenteuer erleben können. Dichte Wälder, ausgedehnte Fjelle und vor allem viele interessante Tiere wie Luchse, Adler und Kraniche sorgen dafür, dass Lappland Mietwagenreisen sehr abwechslungsreich sind und Sie sich noch sehr lange an eine schöne Zeit erinnern werden. In Lappland mit dem Mietwagen unterwegs zu sein, bedeutet Freiheit pur.