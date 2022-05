Hurtigruten Reisen

Ahoi und willkommen an Bord von Hurtigruten

Offenes Meer, das Gewusel geschäftiger Häfen, tief in felsige Berge geschnittene Fjorde – wenn Sie sich für eine Schiffsreise entlang der norwegischen Reederei Hurtigruten entscheiden, erleben Sie genau dies und noch viel mehr. Da Hurtigruten den offiziellen Auftrag der Postverteilung erfüllt, stoppen die Schiffe auch in winzigen Küstenorten, die im Verlauf einer normalen Kreuzfahrt niemals angefahren würden. Die komplette Route von Bergen im Süden Norwegens bis ins arktische Kirkenes nahe der russischen Grenze und zurück dauert zwölf Tage. Auf dieser Seereise entdecken Sie 34 Häfen, mehr als 100 Fjorde und Tausend Berge. Während der Wintermonate überqueren Sie auf der Suche nach dem Nordlicht den Polarkreisen. Und während der Mitternachtssonne im Sommer geniessen Sie 24 Stunden Tageslicht. Sind Sie im Frühling und im Herbst unterwegs, erleben Sie leuchtende Farben der Vegetation und magische Lichtverhältnisse. Egal, in welcher Jahreszeit Sie mit Hurtigruten unterwegs sind – freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis in den spektakulären Küsten- und Fjordlandschaften Norwegens. Während Stopps in Küstenorten haben Sie die Gelegenheit, sich die sympathischen Städtchen auf eigene Faust während ein paar Stunden anzuschauen. Unsere Skandinavien Spezialisten erklären Ihnen gerne die zahlreichen Routen und Kombinationsmöglichkeiten mit Hurtigruten. Fragen Sie uns nach einer unverbindlichen Offerte für Ihre schönste Seereise der Welt.

Mit dem Postschiff zum Polarkreis und zurück

Je nach Reiseroute und Jahreszeit fahren Sie mit einem der traditionellen oder einem brandneuen Hurtigruten Schiff der norwegischen Küste entlang. Das beschauliche Tempo, mit welcher die Schiffe unterwegs sind, gibt Ihnen die Gelegenheit, die eindrücklichen Naturlandschaften in Ruhe zu geniessen. Während den Stopps unterwegs steht Ihnen Zeit zum Erkunden der Hafenstädtchen zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Museumsbesuch, kosten Sie lokale Spezialität in einem Coffee Shop oder finden Sie Souvenirs für Ihre Liebsten. An einigen Etappenorten besteht auch die Möglichkeit, an einem geführten Stadtrundgang teilzunehmen. Diese Ausflüge buchen Sie nach Lust und Laune an Bord der Hurtigruten Schiffe. Wie Sie eine Seereise mit Hurtigruten in Ihre Norwegen Reise einplanen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne beim persönlichen Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie Ihren Termin noch heute.