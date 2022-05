Lappland im Winter – Reisetipps

Die Reiseintention ist ausschlaggebend dafür, wann die ideale Reisezeit ist. Möchten Sie die Natur in vollen Zügen geniessen, empfiehlt sich ein Aufenthalt in den Sommermonaten. Geht es bei den Ferien jedoch um den Wintersport, sind Sie selbstverständlich in den Wintermonaten in Lappland bestens aufgehoben. Sehr beliebt sind Hundeschlittentouren oder die Besichtigung der Nordlichter. Hierfür ist ebenfalls der Winter als perfekte Reisezeit zu nennen.

Aufgrund der Lage von Lappland, weit oben in Skandinavien, ist es in der Region eigentlich sehr kalt. Nicht selten herrscht hier bereits in den frühen Morgenstunden eine Temperatur von -25 Grad Celsius. In Lappland sind die Monate Januar und Februar die kältesten des Jahres. Erstaunlich ist, dass es in den Sommermonaten, also von Juni bis August, durchaus Temperaturen von 20 Grad Celsius geben kann.