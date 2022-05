Lapplands Nordlichter live erleben

Lappland – der hohe Norden ist ideal für eine Reise zu den Polarlichtern

Das Polarlicht, Aurora Borealis, entsteht durch das Zusammenspiel von Sonnenaktivitäten und dem Magnetfeld der Erde. Wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen, regen sie Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle zum Leuchten an. Der Partikelstrom von der Sonne wird vom Magnetfeld der Erde in Richtung der Pole gelenkt. Deshalb kann man das Polarlicht am besten in Polnähe während den langen Polarnächten bei Winterferien in Lappland beobachten. Eine Nachtwanderung im Winter eignet sich ideal für traumhafte Erlebnisferien.