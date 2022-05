Mit dem Mietauto auf den Spuren des Winterzaubers

Eine Reise durch Lappland mit dem Mietwagen führt sie durch grossartige Landschaften und zeigt Ihnen die Flora und Fauna dieser einzigartigen Region im hohen Norden Europas. Eine Winterreise nach Lappland hat ihren ganz besonderen Reiz, denn die Landschaft liegt dann unter einer dicken Schneedecke, die in der Wintersonne funkelt. Auf unseren Lappland Mietwagenrundreisen entdecken Sie die faszinierende Wildnis auf eigene Faust und ganz nach Ihrem Tempo. Unterwegs nehmen Sie an einem Tagesausflug auf einem norwegischen Postschiff teil. Der Ausflug der Traditionsreederei Hurtigruten führt bis zum Nordkap und beinhaltet eine Übernachtung an Bord des Schiffes. Vom hohen Norden Norwegens reisen Sie in den darauffolgenden Tagen mit Ihrem Mietauto durch weitere Teile von Nord- und Ostlappland und durchfahren dabei zwei der landschaftlich attraktivsten Teile Finnlands: Äkäslompolo sowie Inari! Zum Abschluss Ihrer Lappland Mietwagenrundreise gelangen Sie zum Ausgangspunkt, dem Flughafen Kittilä, zurück. Aus dem nördlichen Teil Finnlands treten Sie Ihre Rückreise in die Schweiz an.

Achttägige Geniesser Reise in Lappland

Wenn Sie die Höhepunkte Lapplands im Winter mit dem Mietwagen bereisen, übernachten Sie in urigen Blockhütten und gemütlichen Kleinhotels, die wir für Sie vorausgebucht haben. Auf Ihrer Reise durch tief verschneite Märchenlandschaften erleben Sie das Ursprüngliche, das Finnisch Lappland und seine zurückhaltenden, aber sehr herzlichen Bewohner ausmacht. Ihre Rundreise durch den nördlichen Teil Finnlands führt Sie zum Beispiel in die Hauptstadt der Region: Der sympathische Ort Rovaniemi ist gleichzeitig der offizielle Wohnsitz des Weihnachtsmannes, mit dem man sich übrigens fotografieren lassen kann. Hier gibt es sogar ein separates Postamt, von welchem der Weihnachtsmann seine festlichen Grüsse in alle Welt verschickt. Unweit von Rovaniemi befindet sich mit dem Pyhä-Luosto Nationalpark eine der schönsten Landschaften Finnlands. Diese Gegend bietet sich für zahlreiche Wintersportarten wie Schneeschuhlaufen, Langlauf, Schlittenhundetouren oder Ausflüge mit Motorschlitten anbieten. Neben gemütlichen Gästehäusern und Hotels erwartet Sie im kleinen Ort Levi ein absoluter Höhepunkt Ihres Winterabenteuers: Hier übernachten Sie in einem Glasiglu unter dem grossartigen arktischen Winterhimmel. Wenn Sie zu einer Lappland Winter Rundreise aufbrechen möchten, werden Ihnen unsere Spezialisten gerne mit Tipps und Vorschlägen bei der Reiseplanung behilflich sein. Rufen Sie uns jetzt an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.