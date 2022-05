Rovaniemi Reisen

Die Hauptstadt von Finnisch Lappland – Rovaniemi – liegt mitten in der arktischen Wildnis von Nordfinnland. Monatelanger Winterzauber mit tiefverschneiten Schneelandschaften, Outdoor Abenteuer und Kultur treffen hier aufeinander. Einmal im Leben den richtigen Samichlaus zu treffen ist ein Traum vieler Kinder. Wenn Sie mit Ihrer Familie um die Weihnachtszeit nach Rovaniemi fahren, erfüllt sich dieser Herzenswunsch der Kleinen. Man kann hier sogar das Postamt des Weihnachtsmanns besuchen und seinen Liebsten zu Hause von dort eine Postkarte schicken. Direkt am Polarkreis gelegen, sind Winterabenteuer in diesem nördlichen Teil Finnlands garantiert. Am klaren Nachthimmel zeigt sich in der kalten Jahreszeit oft Nordlicht, die mysteriöse Aurora Borealis. Die Saison für Skifahrer und Langläufer ist hier besonders lang und dauert bis zu sechs Monate. Passionierte Skihasen wedeln hier bis weit in den Frühling hinein über die Pisten. Beliebt sind auch Hundeschlittentouren oder rasante Ausflüge mit Schneemobilen. Was immer Sie auf Ihrer Rovaniemi Reise unternehmen möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus. Lassen Sie sich von uns Ihre Winter Wunschreise zusammenstellen.