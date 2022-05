Lappland mit Kindern

Die Hauptstadt von Lappland, Rovaniemi, wirkt auf den ersten Blick wie eine Postkartenidylle aus dem Winterwunderland. Wer die verschneiten Strassen und Häuser zum ersten Mal sieht, versteht, was für eine magische Anziehungskraft Lappland auf so viele Reisende ausübt. Die nördlichste Gegend von Finnland lädt vor allem in den Wintermonaten zu ausgedehnten Hundeschlittentouren mit der ganzen Familie ein und das sehr oft im strahlenden Sonnenschein. Skifahren oder Eisangeln sind klassische Aktivitäten, wenn es um finnischen Urlaub geht. Aber auch der Gang in die Sauna gehört in diesem Kulturkreis zur Selbstverständlichkeit. Nicht umsonst sagt das Sprichwort, dass es in der finnischen Schneelandschaft so viele Saunen gibt, dass alle Finnen gleichzeitig darin Platz finden könnten. Eine ganz besondere Anziehung haben seit jeher auch die Nordlichter auf die Menschen ausgeübt und das tun sie noch heute. Weiter nördlich kann man in Europa eigentlich keine Ferien mehr machen und das ist es auch, was Lappland zu etwas ganz Besonderem werden lässt.