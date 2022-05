Lappland im Erlebnis Hotel

Erlebnisferien im Winterwunderland: Lappländische Natur pur geniessen

Lappland liegt im Norden von Finnland und ist eine in Europa und selbst in Skandinavien einzigartige Landschaft. Dazu kommen die innovativen und kreativen Konzepte, mit denen man den Reisenden in Lappland den Aufenthalt so angenehm und vor allem unvergesslich wie möglich machen möchte. Eine Übernachtung in einem Glasiglu in Levi ist beispielsweise eine zauberhafte Möglichkeit, auf einer Rundreise einen einmalig schönen Zwischenstopp einzulegen – futuristisch und naturverbunden zugleich. Die Glasbauten sind dabei halb im Schnee versteckt und als eine Art Feriendorf errichtet. Durch die Kuppel, die komplett aus Glas gefertigt ist, kann man in der Nacht die Sterne beobachten. Ein absolut magisches Erlebnis. Die unterschiedlichen Eishotels in Lappland werden jedes Jahr aufs Neue errichtet, denn wenn der winterliche Frost nachlässt, schmilzt nicht nur das Eis, sondern mit ihm auch die Hotels. Die Eiskunstwerke – denn das sind die Hotels im wahrsten Sinne des Wortes – erinnern die Reisenden dabei entfernt an verspielte Eisskulpturen, denn sie sind verziert mit den fantasievollsten Ornamenten und anderen dekorativen Elementen.