Ruka Reisen

Jeder Besuch in Ruka ist der Anfang eines neuen Abenteuers. Inmitten der reinen Natur und der endlosen Weite des hohen Nordens, hat jede Saison ihren eigenen Reiz. So manch einer, der hier Urlaub macht, plant bereits die nächsten Ferien in der Region. Ruka ist in erster Linie ein Paradies für Ihre Winterferien. Tief verschneite Wälder und die Naturlandschaften Lapplands sind das Bühnenbild für zahlreiche sportliche Aktivitäten. 35 Skipisten, 22 Liftanlagen, 160 Kilometer Loipen und 500 Kilometer Schneemobilrouten stehen zur Verfügung. Ruhiger geht es auf einer Schlittenhundesafari zu. Mit lokalen Guides ziehen sie durch stille Schneelandschaften und lernen so die Magie des finnischen Winters hautnah kennen. Im kleinen Ort Ruka stehen zahlreiche moderne Hotels, urige Blockhäuser, Restaurants, Bars und Läden zur Verfügung. Fragen Sie unsere Spezialisten, wenn auch Sie echte Winterferien in Ruka verbringen möchten.