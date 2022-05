Lappland Blockhäuser

Ferien in einem traumhaften Winterland

Insbesondere rund um den Ort Äkäslompolo mitten in Lappland können Sie viele spannende Abenteuer erleben und mit der gesamten Familie eine herrliche Zeit in einer grandiosen Natur verbringen. Egal, ob Sie lieber Motorschlittenfahrten oder Hundeschlittentouren machen möchten, erleben Sie in Ihren Lappland Ferien eine Menge schöner Dinge. Auch wenn es sehr aufregend ist, mit einem motorisierten Schlitten über den Schnee zu rasen oder sich von gutmütigen Huskys ziehen zu lassen, ist es auch reizvoll, selbst aktiv zu werden. Wenn Sie dies während Ihres Familienurlaubs in Lappland im Winter tun möchten, können Sie zum Beispiel Skilanglauf ausprobieren oder eine Schneeschuhwanderung machen. Auch wenn die faszinierenden Landschaften der Region sehr fesselnd sind und es normal ist, dass man jede freie Minute an der frischen Luft verbringen möchte, sollten Sie die eisigen Temperaturen nicht unterschätzen und von Zeit zu Zeit eine Rast in einem der vielen Blockhäuser der Umgebung machen.

Polarlichter, Rentiere und gemütliche Holzhütten prägen das schöne Lappland

Von den vielen sehr interessanten Orten in Lappland ist der Ferienort Luosto einer der schönsten, da Sie dort sehr gut ausgestattete Blockhäuser finden, von denen aus Sie die Nordlichter in der Region beobachten können. Atemberaubende Landschaften, die von November bis April mit herrlichem Pulverschnee überzogen sind, bieten Ihnen und Ihrer Familie eine traumhafte Kulisse für Ferien der Extraklasse. Wenn Sie es lieben, auf Reisen Gegenden kennenzulernen, die sich durch eine besonders schöne Atmosphäre auszeichnen, sind Sie in Lappland genau richtig. Friedlich, aufregend und aussergewöhnlich, so präsentiert sich das Feriengebiet Lappland, in dem Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unvergessliche Ferien in einem Umfeld voller fantastischer Naturwunder verleben können.