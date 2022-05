Lappland Reisen zu jeder Jahreszeit

Mit dem Mietwagen auf Entdeckungstour

Auf eigene Faust durchs winterliche, wildromantische Lappland

Erkunden Sie auf einer Rundreise das winterliche Lappland! Ihre täglichen Etappen mit dem Mietauto von ungefähr 200 bis 300 Kilometern sind prall gefüllt mit abenteuerlichen Erlebnissen und touristischen Highlights. Übernachten Sie im Eishotel oder integrieren Sie eine Fahrt auf den traditionellen Hurtigruten mit einem alten Postschiff in Ihr Reiseprogramm. Wenn Sie es wünschen, nächtigen Sie im Wintersportzentrum Levi, dem grössten, bekanntesten und wohl auch besten Wintersportgebiet Finnlands. Hier finden Damen Weltcup-Rennen statt. Von hier aus führt Ihre weitere Reise durch grossartige, weite und unberührte Schneelandschaften mit den typischen zahlreichen finnischen Seen und Wäldern bis zur nördlichsten Stadt Schwedens, Kiruna – 250 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegen. Die Stadt ist nicht nur bekannt für Eisenerz, sondern auch für ihre Kiruna-Kyrka, ein originelles Monument nordischer Holzbaukunst. Das unterirdisch gelegene LKAB’S Visitor Centre vermittelt spannende Informationen über den Eisenerzabbau. Das Samegarden Museum gewährt Einblicke in die Geschichte und die traditionsreiche Kultur der Samen. Nahe der Stadt liegt das Icehotel Jukkasjärvi, wo Sie im warmen Thermoschlafsack übernachten können. Aber auch ohne Übernachtung ist das Hotel, das tagsüber als Museum dient, einen Besuch wert.

Auf der Weiterreise erleben Sie die legendäre, abenteuerliche Fjordlandschaft mit ihren weit ins Festland hineinreichenden Meeresarmen. Über das norwegisch-schwedische Grenzgebirge gelangen Sie zur Küste. Von dort führt Sie eine mehrtägige Hurtigruten-Seereise mit der traditionsreichen Norwegischen Postschifflinie die atemberaubende Küste entlang zum Hafen Tromsøs, dem grössten Fischereihafen Norwegens. Besonders gut zur Polarlichtbeobachtung eignet sich ein Landausflug am Nordkap, am nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Hier besteht wegen der Nähe zum Pol die ausgesprochen günstige Chance, die beeindruckende Himmelserscheinung zu sehen.

Der Rückweg über Land bringt Sie in Kontakt mit der Sami-Kultur, der Kultur jener Ureinwohner Lapplands, deren damals nomadische Lebensweise von dem berühmten schwedischen Naturforscher Carl von Linné im 18. Jahrhundert auf seiner monatelangen "Reise nach Lappland" beschrieben wurde. In Lappland machte er auch bedeutende botanische Entdeckungen, die er in seinem Buch "Flora Lapponica" niederschrieb. Auf der Grundlage dieser Forschungen entwickelte er die bis heute verwendete botanische und zoologische Taxonomie, eine Methode zur wissenschaftlichen Benennung der Tier- und Pflanzenarten. In der Ortschaft Inari ist Siida, das Sami Museum and Nature Center, auf jeden Fall einen Besuch wert.