Winterzauber unter den Nordlichtern (20.01.-31.01.2022) ab Bergen

1 . Tag Zürich - Kopenhagen - Bergen Anreise über Kopenhagen nach Bergen. Transfer ins Hotel und gemeinsames Abendessen.

2 . Tag Bergen Nach dem Frühstück unternehmen Sie mit dem Reiseleiter einen Spaziergang durch die Stadt. Das winterliche Bergen wird Sie mit seinem ganz speziellen Charme verzaubern. Mittagessen im Hotel. Anschliessend lädt Sie unser Reiseleiter auf eine informative Stadtrundfahrt ein. Sie besuchen unter anderem den Fischmarkt und das historische Viertel Bryggen. Hier liessen sich einst die Kaufleute der Hanse nieder. Heute zählen die alten Holzhäuser zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Rundfahrt endet am Hafen, wo das Schiff schon vor Anker liegt. Nach dem Kabinenbezug dürfen Sie Ihren Hunger am einladenden Welcome-Abendbuffet stillen. Um 21:30 Uhr heisst es dann „Leinen los“ und die Hurtigruten nimmt Kurs Richtung Norden.

3-4 . Tag Ålesund & Trondheim Noch immer befördern die Schiffe der Hurtigruten Lebensmittel, Fahrzeuge und Baumaterial in die entlegenen Fjorde Norwegens. Das Be- und Entladen dauert in grösseren Ortschaften oft mehrere Stunden. In dieser Zeit haben Sie Gelegenheit an Land zu gehen und manchmal auch Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Die ersten beiden Reisetage stehen ganz im Zeichen von Natur und Kultur: Steile Felswände, schneebedeckte Gipfel und unzählige wildromantische Inseln ziehen an den Panoramafenstern des Schiffes vorbei. Die Stadt Ålesund lädt mit ihrer Jugendstilarchitektur zu einem Spaziergang ein. Nach einer weiteren Nacht auf See erreichen Sie die ehemalige Königsstadt Trondheim. Besonders eindrücklich ist der Nidaros-Dom, das vielleicht repräsentativste skandinavische Architekturdenkmal der Gotik.

5 . Tag Polarkreis & Lofoten Am frühen Morgen überqueren Sie den Polarkreis, eine imaginäre Linie auf 66°33’51”. Ab jetzt stehen die Chancen gut, dass Sie in klaren Nächten das Nordlicht am Himmel leuchten sehen können. Am späten Nachmittag erreicht das Schiff die Lofoten. Steile Granitklippen, weisse Sandstrände und pittoreske Fischerdörfer kennzeichnen diese magische Inselgruppe.

6 . Tag Tromsø Durch den Raftsund und den Andfjord geht es weiter Richtung Norden. Das Labyrinth aus Inseln und Fjorden, welches Sie heute durchfahren, erfordert sehr gute nautische Fähigkeiten und stellte die Seeleute vergangener Jahrhunderte vor grosse Herausforderungen. Am Nachmittag erreicht das Schiff Tromsø, das „Paris des Nordens“.

7 . Tag Nordkap Durch den Magerosund geht es nach Honningsvag. Den Höhepunkt des Tages stellt sicherlich der Ausflug zum Nordkap dar. Dafür steigen Sie in einen Bus um, der auf den letzten Kilometern die Hilfe eines vorausfahrenden Schneepfluges benötigt. Hier am Nordkap wird die Sonne erst wieder am 22. Januar über dem Horizont zu sehen sein. Trotzdem herrscht hier keine totale Finsternis. Während der Mittagszeit erhellt ein mystisches blaues Licht die Landschaft.

8 . Tag Kirkenes und Wendepunkt der Hurtigruten Ankunft im Grenzort Kirkenes, der gleichzeitig auch den Wendepunkt der Reise markiert.Kirkenes ist die einzige Stadt in Norwegen, in der sich Osten und Westen begegnen.



Auch hier haben Sie die Möglichkeit, das Schiff für ein paar Stunden zu verlassen. Spazieren Sie durch die sehr spezielle Grenzstadt oder nehmen Sie an einem der organisierten Ausflüge teil.

9 . Tag Tromsø Ein ganz besonderes Ereignis in Tromsø ist das Mitternachtskonzert in der berühmten Eismeerkathedrale. Für Nachtschwärmer möglicherweise der perfekte Ausflug.

10 . Tag Inselwelt Lofoten Die heutige Fahrt durch die Lofoten ist der wahre Höhepunkt auf der südgehenden Route. Nach einem kurzen Halt in Harstadt geht es bis nach Sortland durch eine schmale Meerenge die 1920 extra für die Hurtigruten gebaut wurde. Weiter geht es immer durch klares grünes Wasser inmitten kleinen Sandbänken, vorbei an Fischerorten und Dorfsiedlungen. Die Fahrt durch die Lofoten und Vesteralen ist ein ganz besonderes Ereignis.

11 . Tag Mythen und Legenden der Sieben Schwestern Heute überqueren Sie zum zweiten Mal den Polarkreis. Der «Sprung» geht heute jedoch südwärts. Die Helgelandküste mit ihren Hunderten von kleinen Inseln, steilen Granitwänden und fruchtbaren Ackerland im Sommer, ist reich an nordischen Sagen und Mythen.