Wanderkreuzfahrt Island auf der MS Quest ab Keflavik

1 . Tag Anreise nach Island Transfer nach Borgarfjordur. Stopp an der heissen Quelle von Deildartunguhver. Erste, kurze Wande­rung am Hraunsfossar Wasserfall. Abendessen und Übernachtung im landestypischen Hotel.

2 . Tag Einschiffung Akureyri Nach dem Frühstück Weiterfahrt Richtung Norden. Die Busfahrt wird immer wieder unterbrochen von Stopps an Wasserfällen, erloschenen Vulkanen und in schönen Tälern mit kurzen Wanderungen. Mit­tagessen auf einem Hof. Am Nachmittag wartet die QUEST in Akureyri. Einschiffung und Fahrt durch den Eyjafjord.

3 . Tag Skagaströnd – Hvammstangi Am Morgen ist Skagaströnd erreicht. Nach einer kurzen Busfahrt eine erste Wanderung zu den Na­turwundern von Vatnsdalshòlar. Weiterfahrt zu der bekannten Felsformation von Hvítserkur. Rund­wanderung am schwarzen Basaltstrand. Weiter­fahrt nach Hvammstangi, wohin auch die QUEST in­zwischen gefahren ist. Mit etwas Glück und klarem Himmel lassen sich Nordlichter sichten.

4 . Tag Isafjordur Am Vormittag haben Sie die Möglichkeit das idyl­lische Ísafjörður auf einem Stadtrundgang zu ent­decken. Am Nachmittag Wanderung am Wasserfall Dynjandi. Anschliessend Fahrt in das Fischereidorf Bolungarvík. Spaziergang durch das Dorf oder auf den Berg Bolafjall der eine einmalige Aussicht zum nordwestlichsten Teil Islands bietet.

5 . Tag Expeditionstag Die QUEST erkundet heute Regionen, die von nur wenigen Island-Reisenden besucht und erreicht werden können. Mit den bordeigenen Zodiacs der QUEST wird versucht, am atemberaubenden Rau­disandur für eine ausgedehnte Strandwanderung anzulanden. Zum Abend läuft die QUEST die male­rische Insel Flatey an.

6 . Tag Flatey – Grundarfjordur Wanderung um die Insel Flatey. Nachmittag auf See. Am Abend geht die QUEST an die Pier im Hafen von Grundarfjordur. Hier haben Sie die Möglichkeit, an einer Abendwanderung zum Berg Kirkjufell teil­zunehmen.

7 . Tag Grundarfjordur Das charmante kleine Fischerdorf Grundarfjörður liegt in der Mitte der Halbinsel Snæfellsnes. Die heutige Wanderung führt auf den Hügel Brimlár­höfði. Anschliessend Fahrt Richtung Stykkishólmur mit kleiner Wanderung. Am Hof Bjarnarhöfn erle­ben Sie die berühmte Haifischverarbeitung Islands. Anschliessend können Sie ein Freibad besuchen, oder eine Stadtwanderung im pittoresken Stykkis­hólmur unternehmen.

8 . Tag Arnastapi Einer der schönsten Wanderwege der Insel führt an der Steilküste entlang bis nach Hellnar zu Islands schönster Küste. Anschliessend Fahrt zum schwarz­sandigen Strand Djupalonssandur. Weiter geht es Richtung Westen entlang der steil abfallenden Küs­te zu einer weiteren Bucht.

9 . Tag Arnastapi – Akranes Wanderung in Buðarhraun mit Besuch in der Höhle Klettshellir und Aufstieg auf den Krater Búðaklettur. Nach der Mittagspause Fahrt nach Akranes auf die Quest.

9 . Tag Brynjaladur – Keflavik Fahrt in den Hvalfjord und Tageswanderung in den Nationalpark nach Þingvellir, zum goldenen Was­serfall Gulfoss und dem aktiven Geiysir Strokkur.