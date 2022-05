Wale & Nordlichter ab Tromsö

Heimreise in die Schweiz

Nach dem Frühstück Transfer an den Flughafen und Rückreise in die Schweiz.



Im Preis inbegriffen:

– Linienflüge in Economy-Class von Zürich nach Tromsø via Kopenhagen und Oslo und zurück

– Flughafen-, Sicherheitstaxen und Treibstoffzuschläge

– Unterkunft in gutem Mittelklasshotel im Doppel- oder Einzelzimmer mit Frühstück

– Mittagessen und Abendessen im Hotel oder auf den Ausflügen

– Schiffsreise inkl. Vollpension Tromsø - Kirkenes - Tromsø in der gewählten Kabine

– Alle Transfers gemäss Programm

– Stadtrundfahrt in Tromsø inkl. lokaler Reiseleitung

– Alle im Programm aufgeführten Eintritte.

– 12-stündiger Tagesausflug für Walbeobachtungen

– 4-stündiger Ausflug zu einer Samenfamilie

– Fachkundige Begleitungen vor Ort bei den Ausflügen

– GLUR - Reiseleitung ab/bis Flughafen Zürich

– Reisedokumentation



Im Preis nicht einbegriffen:

– Annullierungskosten-Versicherung

– Getränke zu den Mahlzeiten

– Mittagessen am Anreise– und Abreisetag

– Fakultative Ausflüge auf der MS Polaris



Hinweise:

– Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen