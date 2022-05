Von den Gipfeln bis zum Meer ab Kajaani

Übernahme des Mietwagens am Flughafen, Fahrt nach Vuokatti. Unterkunft in einem zentral gelegenen Hotel.

Geniessen Sie die Natur in dieser noch sehr ursprünglichen Region Finnlands. Während Ihres Aufenthalts erwarten Sie drei spannende Aktivitäten: Eine geführte Wanderung auf dem Hausberg Vuokatinvaara, eine rasante Fahrt mit dem sogenannten «Husky-Mercedes», einem Hundeschlitten mit Rädern und eine aufregende Bärenbeobachtung im Grenzgebiet zwischen Finnland und Russland.

Fahrt durch das arktische Seengebiet nach Paltamo. Check-In im «Arctic Giant Resort», in eine gemütliche Studio-Hütte mit Panoramafenster, welches den Blick freigibt auf die sagenumwobene Landschaft des Oulujärvi-Seengebiets. Abendessen im Rahmen der Halbpension im Restaurant der Anlage.

Fahrt durch das weite Waldgebiet von Kainuu, welches auch «Das Land der stillen Leute» genannt wird. Nach Ankunft in Iso Syöte erfolgt der Check-In im Hotel, welches sich auf dem Gipfel des Hausbergs befindet und atemberaubende Aussichten bietet.

Verbringen Sie einen spannenden Tag in der Region Syöte. Unternehmen Sie zum Beispiel eine aufregende Tour mit einem Fatbike (fakultativ), besuchen Sie eine Huskyfarm (fakultativ) oder entspannen Sie im Spa des Hotels.

Heute führt Sie die Reise von den Gipfeln von Kainuu bis ans Meer nach Oulu. Unterkunft in einem zentral gelegenen Hotel.

Oulu

Besuchen Sie in Oulu das spannende Wissenschaftszentrum «Tietomaa», tanken Sie ein paar Sonnenstrahlen und wagen Sie den Sprung ins kühle Nass am wunderschönen Stadtstrand «Nallikari» oder unternehmen Sie einen Ausflug auf die idyllische Leuchtturminsel Hailuoto unweit von Oulu.



Alternativ zum Stadthotel in Oulu, können Sie ohne Zuschlag eine oder beide Nächte im Leuchtturmhotel verbringen. Aufpreis im Zeitraum 10.–12.07.20.