Veloferien in der Landidylle ab Helsinki

Das idyllische Hinterland der Küste und der vorgelagerte Archipel sind ein wahres Paradies für Velotouren. Sie fahren auf ruhigen Strassen oder Velowegen sowie mit diversen Fähren durch die herrlichen Insellandschaft en und passieren kleine Städtchen und Dörfer. Übernachtet wird in gemütlichen Hotels, in Gasthäusern oder Feriendörfern. Sie haben die Wahl zwischen einer Tour von Helsinki bis Turku und weiter per Fähre bis nach Stockholm oder einer Reise auf dem Schärenrundweg von Turku.