Välkommen till Sverige! ab Stockholm

1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der pulsierenden Metropole Stockholm. Zwei Übernachtungen an zentraler Lage beim Bahnhof oder gegen Aufpreis in einem Hotel in der Altstadt «Gamla Stan».

2 . Tag Stockholm Wie wäre es mit einer Schärenschifffahrt oder dem Besuch des Drottningholm Palastes, dem heutigen Wohnsitz der Schwedischen Königsfamilie?

3 . Tag Stockholm–Lyrestad, 290 km Mietwagenübernahme und Fahrt in Richtung Vänernsee. Unterwegs lohnt sich ein Halt beim Landsitz Julita mit seiner wunderschönen Parkanlage. Das Hotel in Lyrestad besteht aus den Gemäuern der ehemaligen Götakanal-Mühle und befindet sich direkt am Kanal. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem persönlichen Hotel mit ausgezeichneter Küche.

4 . Tag Entdecken Sie per Fahrrad den Götakanal Nirgends lässt es sich schöner und angenehmer radeln als in der Gegend des Götakanals.

5 . Tag Lyrestad–Göteborg, 260 km Heute führt Ihre Reise der Südseite des Vänernsees entlang. Legen Sie einen Kaffee-Halt in Lidköping ein oder besuchen Sie das nahegelegene Schloss Läckö. Über die Inseln Orust und Tjörn geht es an die maritime Westküste Schwedens bis nach Göteborg.

6 . Tag Göteborg Entdecken Sie die zweitgrösste Stadt Schwedens zu Fuss oder mit einem Kanalboot.

7 . Tag Göteborg–Falsterbo, 350 km Wir empfehlen Ihnen die Küstenstrasse bis nach Falkenberg zu nehmen und dort einen Spaziergang am Strand zu unternehmen. Schwedische Romantik verspricht der pittoreske Fischerort Mölle und der kleine Ort Höganäs ist für seine Schwedische Keramik bekannt. Zwei Übernachtungen in einem Landhotel ganz im Südwesten Schwedens.

8 . Tag Ausflug nach Ystad Lassen Sie sich von der Gastfreundschaft verwöhnen oder unternehmen Sie einen Ausflug an die Küste nach Ystad.

9 . Tag Falsterbo–Möckelsnäs, 250 km Vorbei an den berühmten Steinsetzungen «Ales Stenar» und zahlreichen Stränden aufs Land nach Möckelsnäs. Zwei Übernachtungen in einem Gutshof am See.

10 . Tag Möckelsnäs Unternehmen Sie einen Ausflug in die wunderschöne Seenplatte des Åsnensees, besuchen Sie das Glasreich, ein beliebtes Ausflugsziel für Gross und Klein, oder einen der zwei Elchparks in der Nähe von Möckelsnäs!

11 . Tag Möckelsnäs–Eksjö, 160 km In der Holzstadt Eksjö können Sie herrlich durch die engen Gassen flanieren und die hübschen roten Häuser bewundern. Weiterfahrt zum 11 km entfernten Landhotel mit idyllischer und ruhiger Lage am See.

12 . Tag Eksjö und Umgebung Besuchen Sie Gränna, wo die rot-weissen Zuckerstangen hergestellt werden. In Vimmerby befindet sich der wohl beliebteste Themenpark Schwedens, «Astrid Lindgrens Welt» mit Pippi Langstrumpf und Co. oder geniessen Sie einfach das süsse Nichtstun am See.

13 . Tag Eksjö–Linköping, 130 km Fahrt durch die wohl schönste Seenregion nach Linköping. Hier dürfen Sie das Freilichtmuseum «Gamla Linköping» auf keinen Fall verpassen. Übernachtung in einem hübschen Stadthotel.

14 . Tag Linköping–Mariefred, 200 km Im malerischen Mariefred wurden schon einige Inga Lindström-Filme gedreht. Ein Abstecher zum nahegelegenen, nicht minder idyllischen Ort Nyköping empfehlen wir auch wärmstens. Übernachtung in Mariefred im ältesten Hotel Schwedens.