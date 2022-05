Steinway Musikreise ab Hamburg

Hamburg

Ankunft gegen 08:00 Uhr am Morgen. Frühaufsteher werden heute mit der Einfahrt durch die Elbe belohnt. Nach dem letzten Frühstück an Bord, Abholung vom Hamburg Kreuzfahrtterminal und Transfer zum Flughafen Hamburg zum Rückflug nach Zürich.



Steinway: jeder Flügel ein Meisterwerk

Für viele ist der Name Steinway ein Synonym für den Flügel. Kein Wunder, denn seit Henry E. Steinway und seine Söhne 1853 in New York ihr Unternehmen gründe­ten, produziert Steinway & Sons erstklassige Pianos, von denen jedes ein Meisterwerk mit Charakter ist. Dank der Liebe zum Detail und der Leidenschaft für Innovation gilt Steinway heute als Begründer des modernen Klavierbaus.



An Bord dabei:



Ulrich Gerhartz

Der gelernte Klavierbaumeister Ulrich Gerhartz arbeitete nach seiner Ausbil­dung bei Steinway & Sons zunächst im Londoner Restoration Centre, wechselte dann in den Bereich „Concerts“ und wurde 1994 zum Direktor des Konzert- und Künstler-services befördert. Gerhartz pflegt sehr enge Arbeits­beziehungen zu den weltweit besten Pianisten, besucht regelmäßig die Fertigungsabteilungen in Hamburg, unter­stützt Künstler bei Konzerten in aller Welt und hält einige der in diesen Sälen vorhandenen Konzertklaviere instand. An Bord wird er kurzweilige Vorträge zu Geschichte und Konstruktion des Klaviers halten.



Scipione Sangiovanni (an Bord vom 3. bis 7. Tag)

ist einer der herausragenden jungen Pianisten Ita­liens. Auftritte in den bekannten Kon­zertsälen der Welt wie zum Beispiel der Carnegie Hall in New York, im Mailänder Museo del Teatro alla Scala, im La Fenice in Venedig, im Konzert-haus Berlin sowie bei zahlreichen renommierten Festivals säumen seinen imposanten internationalen künstlerischen Lebensweg. Er erhielt viele Auszeich­nungen in internationalen Wettbewerben, u.a. wur­de er 2019 beim Internationalen „Top of the World“ Klavierwettbewerb in Tromsø mit der Silbermedaille ausgezeichnet.



Alexey Trushechkin (an Bord vom 7. bis 11. Tag)

ist ein international gefeierter Pianist, der viele Preise in renommierten Wettbewerben gewon­nen hat. U.a. war er 2018 einer der drei Gewinner der berühmten Edvard Grieg International Piano Competition in Bergen. Eine besondere Aus-zeichnung war der Orchesterpreis. Sein Auftritt mit dem Philharmonischen Orchester Bergen war ein wich­tiger Meilenstein in seiner internationalen Karriere. Alexey Trushechkin wurde in Moskau geboren. Seine Leidenschaft für Musik wurde durch seinen Vater, einen bekannten russischen Pianisten, bereits sehr früh geweckt. Er studierte am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, bevor er an die Schwob School of Music an der Columbus Universität in Georgia wechsel­te, wo er auch seinen Abschluss machte.



Im Preis inbegriffen:

- Linienflüge in Economy-Class Zürich – Hamburg mit SWISS

- Flughafen-, Sicherheitstaxen und Treibstoffzuschlag, alle Hafen- und Passagiergebühren

- Unterkunft im sehr guten Mittelklassehotel im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche/WC, inkl. Frühstück und Abendessen

- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie mit Vollpension

- Transfers, Hafenrundfahr, Mittagessen und Stadtrundfahrt Hamburg

- Reiseleitung in deutscher Sprache ab/bis Zürich

- Reisehandbuch und ausführliche Reiseunterlagen pro Kabine/Zimmer



Im Preis nicht inbegriffen:

- Annullierungskosten-Versicherung

- Getränke zu den Mahlzeiten

- Fakultative Ausflüge auf dem Schiff

- Trinkgelder

- Persönliche Ausgaben



Hinweise:

- Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen

- Unvorhergesehene Programm-, Flugplan- und Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.



Preise pro Person:

- Garantie Doppelkabine: CHF 7995.-

- Deluxe Doppelkabine: CHF 9395.-

- Deluxe Lido Doppelkabine: CHF 10'420.-

- Junior Suite: CHF 11'970.-