Sommerlichter - die schönste See(h)reise ab Oslo

Nach der Ankunft in Oslo Transfer und Check-In im Hotel. Gemeinsames Abendessen und Übernachtung in Oslo.

Am Vormittag haben Sie Zeit z.B. durch Bryggen zu schlendern und sich vom Hanseatischen Viertel verzaubern zu lassen. Nach dem Mittagessen erwartet Sie eine ausführliche Stadtrundfahrt. Danach bringt Sie der Bus zum Hurtigruten-Terminal, wo die MS Trollfjord zum Einschiffen bereitsteht. Abendessen an Bord.

Nordwärts, durch das Schärenparadies der Westküste, erreichen Sie die Jugendstilstadt Ålesund, Ausgangsort für die Fahrt in den Geirangerfjord - der vielleicht berühmteste Fjord Norwegens. Sie passieren 800 m hohe Klippen, glitzernde Wasserfälle und Bergbauernhöfe, die sich an steile Hänge klammern.

Frühmorgens legt das Schiff in Trondheim an. Die alte Königshauptstadt ist vor allem wegen dem prächtigen Nidarosdom bekannt. Er gehört zu den bedeutendsten Kirchen Norwegens und gilt als Nationalheiligtum.

Heute legt das Schiff in Tromsø, dem «Paris des Nordens» an. Die nördlichste Universitätsstadt Europas blickt auf eine lange Expedi- tions-Geschichte zurück. Für viele berühmte Polarexpeditionen war diese interessante Stadt der Ausgangspunkt.

Noch vor dem Frühstück laufen Sie Hammerfest an, die einst nördlichste Stadt der Welt. Ein kurzer Halt, dann erwartet Sie am Mittag bereits Honningsvåg, Ausgangspunkt für den fakultativen Ausflug ans Nordkap. Das Nordkap hat etwas Magisches - fast senkrecht ragt dieser Felsen aus dem Meer und bildet ein Plateau, von dem Sie die Welt Richtung Norden betrachten.

Kirkenes

Ankunft im Grenzort Kirkenes, der gleichzeitig auch der Wendepunkt der Reise markiert. Kirkenes ist die einzige Stadt in Norwegen, in der sich Osten und Westen begegnen. Hier endet Ihre Schiffsreise nach dem Frühstück. Ein toller Ausflug in Pasviktal erwartet Sie. Abendessen und Übernachtung in Kirkenes.