SH Vega, Svalbard, Franz-Josef-Land und Novaya Zemlya ab Longyearbyen

Wir fahren vorbei an majestätischen Fjorden und durch eisbedeckte Gewässer, in denen Sie seltene arktische Wildtiere - Belugas, Grönlandwale, Narwale, Eisbären und Walrosse - sowie Millionen von Seevögeln beobachten können. Ihre unvergessliche Reise führt Sie zu einigen der am wenigsten besuchten Orte der Welt, von den relativ unerforschten Inseln in der russischen Hocharktis bis hin zum Fluss Jenissei.