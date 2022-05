Schweden Wohnmobile

Unvergessliche Wohnwagen-Ferien vom Spezialisten

Grillspass am Ende des Tages

Am Ende eines spannenden Tages voller Entdeckungen erreichen Sie einen Platz mit schöner Aussicht, wo Sie die Nacht verbringen werden. Während der Sommermonate sind die Tage besonders lang und auch nach einer längeren Etappe steht einem gemütlichen Grillabend nichts mehr im Weg. Während ein gutes Stück Fleisch auf dem Grill brutzelt und Sie einen wohlverdienten Sundowner Drink geniessen, lassen Sie den Tag nochmals Revue passieren. «Weisst Du noch»-Momente werden Sie während Ihren Wohnmobil Ferien in Schweden immer wieder erleben, denn das skandinavische Land und seine gastfreundlichen Menschen machen es Reisenden sehr einfach, sich vom Moment der Ankunft wohlzufühlen. Wenn Sie zu zweit oder mit Ihrer Familie zu Schweden Motorhome Ferien aufbrechen möchten, stellen wir Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise zusammen, die neben Ihren Flügen vielleicht auch noch ein paar Nächte Stadtaufenthalt in Stockholm beinhaltet. Unterhalten Sie sich für die Planung Ihrer Wohnmobil Ferien mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte ausarbeiten.

Alles dabei in den Wohnmobil Ferien

Die Wahl eines Wohnmobils sollte grosszügig ausfallen. Ähnlich wie bei Wohnbooten, empfiehlt es sich bei Campern und Wohnmobilen, dass man ein bis zwei Schlafplätze mehr im Fahrzeug haben sollte, als die Anzahl der mitreisenden Personen beträgt. Wenn Sie Ihre Wohnmobil Ferien in Schweden also zu zweit antreten, empfehlen wir Ihnen daher einen 4-Bett Camper zu wählen. Nicht nur die Dusche und Toilette an Bord werden Sie praktisch finden, der Extraplatz zahlt sich auf jeden Fall aus und macht Ihre Reise angenehm und stressfrei. Mit einem Wohnmobil sind Sie immer unabhängig und gestalten Ihre Tagesetappen flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack. Weil Sie mit Ihrem Camper Ihr Schlafzimmer mit dabeihaben, brauchen Sie sich nicht um die Buchung von Hotels zu kümmern. Sie kommen und gehen, ganz wie Ihnen beliebt – diese Freiheit bieten nur Wohnmobil Ferien. Von Ihrem Wohnmobil Vermieter erhalten Sie ein handliches Verzeichnis mit den meisten Campingplätzen in Schweden, die in der Regel über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen. Campingplätze gibt es in Schweden in der Nähe von Metropolen und grösseren Städten, an Seen, bei Nationalparks, an der Küste oder an stillen, kleinen Waldseen. Die Schweden sind selbst begeisterte Camper und so lernen Sie bei Ihren Stopps auf Campingplätzen schnell und einfach Einheimische kennen, die Ihnen gerne auch ihre eigenen Reisetipps mitteilen. Gerne stehen Ihnen unsere Spezialisten mit Ratschlägen und Tipps bei der Planung Ihrer Schweden Wohnmobil Ferien zur Seite. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin – wir freuen uns auf Sie.