Schweden Mietwagenrundreisen

Südschweden auf eigene Faust

Unsere Mietwagenrundreise Schwedisches Sommermärchen verspricht nicht nur einiges, das Programm erfüllt vor allem auch Reiseträume. Mit einem im Voraus gebuchten Mietauto und mit Hotelreservationen ausgestattet fahren Sie im Süden Schwedens durch abwechslungsreiche Landschaften. Die Region um den Siljansee wird auch das ‘Herz Schwedens’ genannt. An den Ufern des sechstgrössten Sees in Schweden liegen bekannte Orte Siljansnäs, Leksand oder Tällberg. An den Norden des Siljansees grenzt der Orsasee mit Bäcka, Schwedens längstem Strassendorf – es ist mehr als fünf Kilometer lang. Die beiden Seen sind durch eine kurze Wasserstraße miteinander verbunden. Neben grossartigen Naturlandschaften stehen aber auch die beiden grössten Städte des Landes auf Ihrem Reiseprogamm: die Hauptstadt Stockholm wird auch als «Venedig des Nordens» bezeichnet. Göteborg ist eine attraktive Hafenstadt, die gleichzeitig an einer Flussmündung und der Westküste des Landes liegt. Geniessen Sie das maritime Flair, wunderschöne Uferpromenaden oder einen Bummel im riesigen Botanischen Garten. In einem nördlichen Vorort Göteborgs befindet sich das sehenswerte Volvo Museum. In Richtung Süden führt eine traumhafte Route entlang der Küste, die Sie zur südlichen Grossstadt Malmö bringt.

Im Mietauto der Küste entlang – ein schwedischer Sommertraum

Jede Jahreszeit bietet ihren ganz eigenen Reiz, Schweden zu entdecken. Während ein skandinavischer Winter ein stilles, anmutiges Bild präsentiert, explodieren herbstliche Farben in den Wäldern des Landes. Birkenwälder verfärben sich und präsentieren ihr ganzes Spektrum von Orange-, Gelb- und Rottönen. Einen schwedischen Sommer kann man allerdings beinahe nicht übertrumpfen. Schweden, Sonne und Wasser sind wie Drillinge, sie gehören einfach zueinander. Egal, ob Sie sich entlang der Küste aufhalten oder Seen, Flüsse und Kanäle im Inland ansteuern, Sie werden mit einzigartigen Eindrücken an Ihr schwedisches Sommermärchen zurückkehren. Entlang der Route treffen Sie immer wieder auf sympathische kleine Dörfer und Städtchen, die zu erkunden sich lohnt. Aber auch grössere Städte wie Falkenberg, Stengungsund oder Vaxjö können Teil Ihres Reiseplans sein. Dank im Voraus gebuchter Hotels und Ferienhäusern müssen Sie sich auf der Reise nicht um die Reservation von Unterkünften kümmern. Wo immer Sie auf einer Schweden Mietwagenrundreise hinfahren möchten, unsere Skandinavien Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie noch heute an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.