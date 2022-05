Svealand umfasst die historischen Provinzen Dalarna, Västmanland, Uppland, Värmland, Närke sowie Södermanland. Früher gehörte auch Gästrikland dazu, welches heute zu Norrland gehört, sowie die Ålandinseln, die heute zur Republik Finnland gehören. Auch die stolze Hauptstadt Stockholm gehört zu der Region, die gut doppelt so gross wie die Schweiz ist. In diesem Gebiet leben aber gerade einmal vier Millonen Menschen. Die Region zeigt ihr attraktives Gesicht mit herrlichen Landschaften, traumhaften Seen und dichten Wäldern. Damit zeigt Svealand ein Stück typisches Schweden, welches einem aus skandinavischen Filmen und Büchern vertraut ist. Wenn Sie auf Ihrer Schweden Reise die Svealand Region bereisen, werden auf einen wundervollen Platz zum Entschleunigen treffen. Wie Sie Svealand und seine natürlichen Schönheiten in Ihre Reisepläne einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne.