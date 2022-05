Stockholm Reisen

Wegen seiner zahlreichen Brücken, Kanälen und den vierzehn Inseln, auf die sich die Stadt verteilt, wird Stockholm auch als ‘Venedig des Nordens’ bezeichnet. Wenn Sie zu Beginn Ihrer Schweden Reise ein paar Tage in der Hauptstadt verbringen, empfehlen wir Ihnen eine beschauliche Bootsfahrt durch die vielen Kanäle. Die attraktive Stadt mit ihrem maritimen Flair vom Wasser aus zu erleben, ist gerade während der Sommermonate ein besonders genussreiches Erlebnis. Lassen Sie sich in den Fussgängerzonen und den verwinkelten Gassen treiben, besuchen Sie eines der traditionsreichen Cafés, flanieren Sie und geniessen Sie am späten Nachmittag an einem Kai einen Sundowner. Auf dem Weg von der Innenstadt nach Gamla Stan kommt Sie am Königlichen Schloss vorbei. Der Bau ist gewaltig gross: mehr als 600 Zimmer soll das Schloss haben. Es ist eines der grössten Schlösser Europas. Die historische Altstadt Gamla Stan ist das historische und geografische Herz Stockholms. Verwunschene Gässchen schlängeln sich vorbei an Renaissancekirchen, Barockpalästen und romantischen Plätzen.