Norbotten Reisen

Die Provinz Norbotten im nördlichsten Teil Schwedens ist doppelt so gross wie die Schweiz – und ein wahres Eldorado für Aktivurlauber und Outdoor Enthusiasten. Norbotten grenzt im Osten an Finnland sowie den Bottnischen Meerbusen und gegen Westen an Norwegen. Der überwiegende Teil von schwedisch Lappland gehört ebenso zur Provinz wie der fabelhafte Abisko Nationalpark, die Minenstadt Kiruna und die attraktive Hafenstadt Luleå. Der grösste Teil von Norbotten liegt nördlich des Polarkreises und macht damit für Reisende arktische Regionen einfach mit dem Mietwagen bereisbar. Eine tolle Auswahl an Hotels und Blockhäusern steht ebenfalls zur Verfügung. Während der Sommermonate erleben Sie auf Ihrer Norbotten Reise die Mitternachtssonne.