Schweden Ferien mit Kindern

Schweden ist ein sehr gutes Land, um einen ausgedehnten Familienurlaub zu machen. Die skandinavischen Länder sind grundsätzlich sehr familienfreundlich und auch Schweden ist keine Ausnahme. In einer Blockhütte Familienferien machen und dabei Aktivitäten für jedes Alter einplanen? Kein Problem. Egal ob Gross oder Klein, in Schweden gibt es viele Orte, an denen man in einer traumhaften Natur die Abenteuer von Michel aus Lönneberga nacherleben kann. In einem Feriendorf zum Beispiel, wo Reisende in traditionellen Holzhütten übernachten und das Dorf als Ausgangspunkt für die alltäglichen Abenteuer nutzen. Wer hat nicht schon einmal von der Mitternachtssonne gehört oder kennt Astrid Lindgren. Ihre Figur Pippi Langstrumpf ist natürlich weltberühmt und so gut wie jedem Kind bekannt.