Eindrucksvolle Schweden Reisen

Välkommen till Sverige!

Schweden – wo Tradition gepflegt und gelebt wird

Die Schweden richten ihr Leben nach den Jahreszeiten aus. Im Winter dominiert der Schnee den Lebensrhythmus. Die Freizeit gehört dem Wintersport und der Geselligkeit, wenn Freunde besucht oder am heimischen Herd bewirtet werden. Ein Highlight im Winter ist ausserdem das Luciafest am 13. Dezember, der als kürzester Tag im Jahr gefeiert wird.

Dagegen findet das Leben im Sommer überwiegend im Freien und in der Natur statt. Nach dem langen Winter ist "Valborgsmässafton", die Walpurgisnacht, das erste Fest in der sich anschliessenden langen Reihe traditionsreicher Festtage. An diesem Tag hat auch der schwedische König Karl XVI. Gustav Geburtstag und es wird an einem grossen Freudenfeuer getanzt und gesungen. Dann folgt am 6. Juni der Nationalfeiertag. Wer kennt die Bilder nicht, wenn fröhliche Familien auf bunten Blumenwiesen zusammenkommen und zum Mittsommerfest bunte Kränze im Haar tragen und bis zum Morgengrauen tanzen. Die traditionelle Feier des "Kräftskiva", des Krebsfestes, findet im Spätsommer statt. Dann treffen sich die Familien im Garten unter bunten Lampions an ausladenden, bunt gedeckten Tafeln.

Nehmen Sie teil an den schwedischen Bräuchen. Wenn Sie in Schweden ein Wohnmobil mieten, sind Sie beweglich und flexibel und können Ihren Aufenthalt gestalten, wie und wo es Ihnen gerade am besten gefällt.

Die schmackhafte schwedische Küche geniessen

In ganz Europa bekannt sind die kleinen Hackfleischbällchen, die Köttbullar, die traditionell mit Preiselbeeren auf den Tisch kommen. Zu der frischen und sehr gesunden Küche in Schweden gehört ausserdem das obligatorische Knäckebrot, der lecker eingelegte Hering und viel fangfrische Meeresfrüchte, wie beispielsweise Krabben. Bedingt durch den langen Winter sind viele Speisen und Lebensmittel landestypisch eingelegt oder in Salzlake haltbar gemacht.

Akivferien in Schweden

Schweden hält viele Möglichkeiten zur aktiven Betätigung in Ihren Schweden Ferien bereit. Üppiges Grün und weisse Sandstrände laden im Süden des Landes zu einem erfrischenden Bad in der Ostsee oder in einem der zahlreichen klaren Seen ein. Herrliche Gebirgshänge, die perfekt für Skiabfahrten geeignet sind, finden Sie in dem skandinavischen Gebirge vor.

Im hohen Norden, in der Region Laponia, liegen vier schwedische Nationalparks mit schneebedeckten Bergen. 200 Kilometer nördlich des Polarkreises, im arktischen Teil von Schweden, haben Sie die Möglichkeit, sich mit dem Land der Samen bekannt zu machen, viel über Rentiere zu erfahren und Schneeschuhwanderungen und Hundeschlittenfahrten zu unternehmen.

Städtereise nach Schweden

Stockholm zählt mit zu den schönsten Städten der Welt. Eine Stockholm Städtereise ist prall gefüllt mit Sehenswertem. Enge Gassen und verträumte Künstlerviertel haben ihren ganz eigenen Reiz und bilden einen reizvollen Kontrast zu den prunkvollen Hauptstrassen und Einkaufspromenaden. Ein grosser Teil des Stadtbildes wird von Wasser geprägt und ist der Grund, Stockholm das "Venedig des Nordens" zu nennen. Grünflächen und Wasser wechseln sich konstant ab, wohin man auch geht. Der Mälarsee im Westen der Stadt dient als Naherholungsgebiet. Der Schärengürtel im Osten bildet mit etwa 24'000 Inseln eine Küstenlandschaft, die beeindruckt und deren Anblick unvergesslich bleibt.

Die bunte Stadt Malmö ist ein typisch schwedisches Städtchen, allerdings mit internationalem Flair. Historische Bauten mischen sich mit modernen Wohnvierteln. Erlebnisreich gestaltet sich ein Bummel entlang der Strandpromenade mit bunten Ständen, viel Musik und Tanz. Der lange Badestrand ist direkt mit der Stadt verbunden, so können Sie nach dem Erkunden der Shoppingmeile direkt am Strand relaxen.

Naturparadies Schweden

Auf Ihrer Autotour durch das Land werden Sie nicht umhinkommen, auf freier Fläche oder urplötzlich im Wald einem Elch zu begegnen. Elche sind Einzelgänger und in Schweden besonders zahlreich vertreten. Der Elch ist inoffizielles Wappentier Schwedens und wird Ihnen in Ihren Schweden Ferien in den langen Abendstunden des Sommers ganz sicher einmal gegenüberstehen. Die facettenreiche Natur vom Wohnmobil aus zu erleben, wird Ihre Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die Symbiose von Naturlandschaft und langen Küstenabschnitten ist das Besondere an diesem Land.