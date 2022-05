Hundeschlittenfahrten in Schweden

Ein Abenteuer in einer traumhaften Umgebung

Falls Winterlandschaften Sie schon immer fasziniert haben, ist eine Husky Tour in Schweden genau das Richtige für Sie. Neben herrlichen Naturerlebnissen bietet eine Schweden Winterreise mit Huskys auch die Möglichkeit, diese freundlichen und sehr interessanten Hunde näher kennenzulernen. Sie werden beeindruckt davon sein, wie kraftvoll und stolz diese Tiere Ihren Schlitten mit einem hohen Tempo über weite Strecken ziehen. Da in der nordschwedischen Provinz Norrbottens län zwischen den Städten Luela im Süden und Kiruna im Norden mitunter sieben Monate im Jahr Schnee liegt, ist dieses Gebiet ideal für abwechslungsreiche Hundeschlittentouren in einer Umgebung, die so berauschend schön ist, dass Sie nach Ihrem ersten Aufenthalt in der Region garantiert wieder Schweden im Winter erleben möchten.

Freiheit in ihrer schönsten Form – Schweden Hundeschlittentouren

Ausgangspunkt der Schweden Reisen im Winter mit einem Schlitten durch die Landschaften Nordschwedens ist meistens eine gemütliche Lodge mit angeschlossener Huskyfarm. In der friedvollen Atmosphäre dieser in der Regel ansprechend gestalteten Unterkunft können Sie Ihre Schlittenhunde aus der Nähe beobachten und von den Guides viele interessante Fakten und Geschichten über sie erfahren. Spannend, abenteuerlich und vor allem wunderschön – so präsentieren sich Hundeschlittentouren in Schweden, welche auf eine eindrucksvolle Art und Weise verdeutlichen, wie einzigartig und faszinierend die Landschaften Skandinaviens sind. Wenn Sie auf der Suche nach dem besonderen Ferienerlebnis sind, ist ein so herausragendes Naturerlebnis wie die Fahrt mit einem Schlitten ideal für Sie. Freuen Sie sich auf ein Abenteuer der Extraklasse und geniessen Sie eine Region, in der Schnee und Eis das Landschaftsbild bestimmen.