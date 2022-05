Ruka - Authentische Winterferien ab Kuusamo

1 . Tag Willkommen in Ruka-Kuusamo Transfer vom Flughafen Kuusamo zur Lodge. Nach der Ankunft erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Aufenthalt, Ihr Programm für die Woche, sowie die Thermoanzüge und Ausrüstung. Anschliessend erfolgt das Abendessen.

2 . Tag Schneemobilsafari Frühstück, Mittagessen und Abendessen im Klubi Restaurant.



Schneemobilsafari zum Kuntivaara Berg (2.5 h):



Heute erwartet Sie eine Schneemobilfahrt durch die abwechslungsreiche und beeindruckende Landschaft zum Berg «Kuntivaara». Auf dem Ausflug erwarten Sie schöne Aussichten und unberührte Natur.



Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

3 . Tag Zu Besuch auf der Rentierfarm Frühstück, Mittagessen und Abendessen im Klubi Restaurant.



Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um mit den diversen Wintersportgeräten die Gegend zu erkunden oder etwas zu entspannen. Nach dem Mittagessen fahren Sie mit Ihrem Guide zu einer Rentierfarm und lernen Wissenswertes über das Leben der Rentierhirten. Anschliessend geht es auf flotter Fahrt mit einem Rentierschlitten durch den verschneiten Wald (Strecke 1.5 km). Rechtzeitig zum Abendessen sind Sie zurück in der Lodge.



Später am Abend haben Sie die Möglichkeit, an einer fakultativen Schneeschuhwanderung auf der Suche nach dem Nordlicht teilzunehmen.



(Dauer ca. 2 h, Zuschlag siehe Preistabelle)

4 . Tag Wildnisküche und Rauchsauna Erlebnis Frühstück und Abendessen im Klubi Restaurant.



Nach dem Frühstück erkunden Sie mit den reizenden Besitzerinnen der Lodge die Umgebung und achten intensiv auf die Natur und lernen, wie die Ur-Völker der Region gelebt haben. In einer traditionellen «Kota», einer Art Holz-Tipi des Nomadenvolks der Sami, lernen Sie mit lokalen Zutaten, typisch lappländische Speisen am offenen Feuer zuzubereiten und natürlich probieren Sie diese im Anschluss. Auch bereiten Sie gemeinsam das Abendessen vor. Ein grosser Lachs wird für Sie bis zum Abend schonend auf dem Feuer schmoren.



Nun erwartet Sie ein Highlight dieser Reise. Sirpa und Katja weihen Sie in die Geheimnisse der finnischen Saunatradition ein, bei einem Saunagang in der traditionellen Rauchsauna. Die Sauna ist der ganze Stolz der Schwestern und sie sind für ihre Sauna-Zeremonie in ganz Finnland bekannt. Entspannen Sie in der ganz besonderen Wärme und pflegen Sie sich mit einer Torfmaske. Ein unvergessliches Erlebnis.

5 . Tag Freizeit Frühstück und Abendessen im Klubi Restaurant. Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.



Fakultativ können Sie an folgenden Ausflügen teilnehmen (Zuschläge siehe Preistabelle):



Schneeschuhwanderung, inkl. Picknick am Lagerfeuer, im Oulanka Nationalpark (Dauer ca. 6 h) Schneemobilsafari zu einer (anderen) Rentierfarm inkl. Mittagessen (Dauer ca. 7–8 h)Eislochfischen (Dauer ca. 1 h)Transfer nach Ruka und Freizeit vor Ort

6 . Tag Schneeschuhwanderung Frühstück, Mittagessen und Abendessen im Klubi Restaurant.



Schneeschuhwanderung am Kuusinki-Fluss:



Absolute Stille und wunderschöne Winterlandschaften werden Sie bei dieser Schneeschuhwanderung entlang des Kuusinki Flusses in Erstaunen versetzen. Der Fluss ist einer der längsten Flüsse in Kuusamo und im Sommer ein sehr beliebter Angelort. Am Lagerfeuer geniessen Sie mit dem Guide heisse Getränke und Snacks. Zur Mittagszeit kehren Sie zurück zur Lodge.



Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

7 . Tag Husky-Safari und russisches Festmahl Frühstück, Mittagessen und Abendessen im Klubi Restaurant.



Husky-Safari am Isokenkäisten Klubi:



Nach dem Frühstück ist es Zeit für Ihre Husky-Safari. Die Huskies «parken» direkt gegenüber der Lodge. Sie erhalten Ihre Ausrüstung und eine Einweisung durch den Guide. Danach ist es Zeit, Ihre Hunde kennenzulernen, die bereits ungeduldig auf Sie warten. Die 10 km lange Strecke führt Sie durch Wälder und über gefrorene Seen und ist einfach zu fahren. Zur Mittagszeit kehren Sie zurück zur Lodge.



Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.



Am Abend erwartet Sie ein typisch russisches Festmahl mit einem üppigen 4-Gang-Menu und natürlich reichlich Vodka.