Die Heimat der Fjorde

Norwegen hautnah erleben

Norwegen und Fjorde sind wie eineiige Zwillinge. Tausende dieser Meeresarme haben sich im Verlauf der Geschichte in die Küstenlinie Norwegens gearbeitet und sind heute wie ein unverwechselbares Bühnenbild für das skandinavische Land am nördlichen Ende Europas. Es gibt winzige Fjorde, aber auch echte Riesen: Der Geirangerfjord ist der eigentliche Superstar der norwegischen Fjorde. Der 15 Kilometer lange Meeresarm zählt aufgrund seiner traumhaften Landschaft zu Norwegens meistbesuchten Touristenattraktionen. Seit 2005 gehört er der UNESCO Welterbeliste an. Und in der weltweiten Fjord Champions League spielt der sagenhafte Hardangerfjord: Sagenhafte 179 Kilometer misst er und ist damit Norwegens zweitlängster Fjord und der drittlängste der Welt. Der Hardangerfjord ist bis 800 Meter tief. Auf Norwegen Rundreisen steht aber nicht nur die unglaublich vielseitige Natur ganz oben auf der Liste, auch kulturelle Schwerpunkte gehören zu einem ausgewogenen Reiseprogramm. So ist beispielsweise das Opernhaus an Oslo’s Waterfront ein Muss für jeden Reisenden. Das elegante und blütenweisse Gebäude scheint aus dem Hafen aufzutauchen. Das Gebäude ist ein Beispiel aussergewöhnlicher skandinavischer Architektur. Knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt und nahe der Grenze zu Schweden liegt die kleine Bergbaustadt Røros. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre wurde hier Kupfererz abgebaut. Die grösstenteils erhaltene Bausubstanz hat Røros einen Eintrag auf der Liste des UNESCO Welterbes eingebracht. In unserem Norwegen Rundreisen Angebot finden Sie auch Optionen, die Passagen an Bord der Schiffe der legendären Reederei Hurtigruten beinhalten. Die Postschiffe transportieren Waren und Personen entlang der norwegischen Atlantikküste und verkehren zwischen Bergen im Süden und Kirkenes im arktischen Norden des Landes. Regelmässige Stopps ermöglichen Gästen, das Schiff für ein paar Stunden zu verlassen und sich die angelaufenen Städtchen anzuschauen. Selbstverständlich wird im Verlauf der meisten Reise mit Hurtigruten auch der sagenhaft schöne Geirangerfjord angelaufen – freuen Sie sich auf dieses spektakuläre Erlebnis. Ein besonderer Höhepunkt jeder Norwegen Rundreise ist auch die unvergessliche Bahnfahrt von Bergen nach Myrdal. Die befahrene Strecke ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, werden doch auf der Strecke beinahe zwanzig Tunnels durchfahren und Dutzende Brücken überquert. Am Ende des Streckenabschnitts erreichen Sie das Alpeneldorado Geilo, von wo die Fahrt zurück nach Oslo führt. Wenn Sie nun neugierig auf eine Norwegen Rundreise geworden sind, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.