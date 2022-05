Länderübergreifende Mietwagenreisen

Eine Mietwagenrundreise in Norwegen lässt sich ideal mit Finnland oder Schweden kombinieren. Die Länder verfügen über gut ausgebaute Strassen und in allen drei Staaten steht Ihnen eine breite Auswahl Hotel, Blockhäuser und anderer Unterkünfte zur Verfügung. Starten Sie Ihre Reise im südnorwegischen Bergen, von wo die erste Etappe durch spektakuläre Fjordlandschaften führt, bevor es über das südliche Bergland zur Hauptstadt Oslo geht. Von dort geht Ihre Fahrt weiter Richtung Osten. Rasch erreichen Sie Schweden, das Sie mit unendlichen Waldlandschaften und Tausenden Seen erwartet. Auf Ihrer Fahrt sollten Sie Schloss Gripsholm besuchen – eines der schönsten im Lande. Eine Reise durch die Finnische Seenplatte ist einer der vielen Höhepunkte, die Sie letztlich in Finnland erwarten. Sie reisen durch grossartige Landschaften, bevor Ihre Reise in der quirligen Hauptstadt Helsinki zu Ende geht.