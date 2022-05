Lofoten Reisen

Lofoten Ferien und Lofoten Mietwagenrundreisen

Norwegen ist ein Land, das mit einer umwerfenden Natur beeindruckt. Die Inselgruppe, zu der auch die Region Lofoten gehört, ist aber selbst für norwegische Verhältnisse etwas ganz Besonderes. Mit einem Mietwagen ist man auf den Lofoten Inseln schnell und bequem unterwegs. Die Unterbringung ist dabei in einer der traditionellen Rorbu möglich, einer klassischen norwegischen Fischerhütte, die in der Regel direkt am Wasser gelegen ist und beispielsweise einen eigenen Anleger für ein Boot hat. Auf dem steinigen Boden der Lofoten Region sind diese malerischen Holzbauten wortwörtlich mit der Natur verbunden, was sie zu einem Postkartenmotiv schlechthin macht. Denn viele dieser Hütten, die einen hervorragenden Ausgangspunkt für Tagestouren mit einem Mietwagen darstellen, sind aus den Materialen gebaut, die sich vor Ort finden: Holz und Stein.