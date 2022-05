Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten ab Alesund

Fjorde, Wasserfälle, weite Hochebenen - erleben Sie die Vielfalt Norwegens per Bahn, Bus und Schiff. Landschaftliche «Leckerbissen» wie auch Stadtperlen wie Ålesund und Bergen erwarten Sie auf dieser Reise. Sie wohnen in zentral gelegenen Hotels, die Distanzen an den Umsteigeorten sind kurz und gut zu Fuss zu bewältigen. Diese Route überrascht mit vielen Highlights und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln machbar.