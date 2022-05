Norwegens Nordlichter

Norwegen im Winter – ein traumhaftes Reiseziel

Mystisch, geheimnisvoll und spektakulär, so kann man die herrlichen Nordlichter am besten beschreiben. Die oftmals menschenleeren Landschaften im Norden Norwegens sind ein Ort der Einsamkeit, an dem Sie eine entspannte Zeit verbringen können, wenn Sie sich auf die Gemächlichkeit der Region einlassen. Norwegen Reisen zur Zeit der Lichterscheinungen in der Polarnacht sind ein unvergessliches Erlebnis, in dessen Genuss nur wenige Menschen kommen. Freuen Sie sich auf ein Naturereignis von besonderer Güte und lassen Sie es sich nicht nehmen, den Norden Norwegens genau dann zu bereisen, wenn Sie dort Nordlichter sehen können. Norwegen im Winter bietet Ihnen traumhafte Möglichkeiten, eine spannende Natur sehr intensiv wahrzunehmen.