Idyllisch und malerisch – Norwegens Nordinseln

Insbesondere die Lofoten sind ein sehr beliebtes Ziel für Norwegen Reisen im Winter, was in erster Linie daran liegt, dass Sie dort zu dieser Jahreszeit eine kontrastreiche Landschaft geniessen können, die Ihnen wunderschöne Momente bescheren wird. Auch wenn Sie auf Skifahren in Norwegen aus sind, ist die Inselgruppe genau das richtige Ferienziel für Sie. Die noch weiter nördlich gelegenen Inseln der Gruppe Vesterålen liegen sehr dicht an der Arktis und sind vor allem für ihren Vogelreichtum bekannt. So leben auf einer bekannten Vogelinsel der Region um die 80'000 Papageientaucher.