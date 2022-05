Norwegen im Winter

Auch während der kalten Jahreszeit lässt sich Norwegen und seine ursprünglichen Landschaften in vollen Zügen geniessen. Auch im Winter können Sie bequem mit dem Mietwagen in Norwegen auf Achse sein, denn die Strassen sind meist gut befahrbar. Gerade im Winter sind viele Hotels in Norwegen besonders einladend: überall bringen Lämpchen und Kerzen hell ins Dunkel der langen Wintertage, es duftet nach würzigem Tee und Keksen. Norwegen Reisen im Winter lassen sich in gemütlichen Hotels und Blockhäusern wunderbar geniessen. In den grösseren Städten kommen Sie auch in den Genuss hochstehender Gastronomie. Skandinavische Küche ist in jüngster Vergangenheit sehr beliebt geworden und besticht durch Ideenreichtum, Qualitätsprodukte und Innovation. In wenigen Ländern der Welt erhalten Sie hochqualitativen Fisch und Meeresfrüchte wie in Norwegen.