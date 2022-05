Bei diesem kurzen Abstecher in das Land der Nordlichter erleben Sie das Beste, was Lappland zu bieten hat. Unser Arrangement besteht aus einem 4-tägigen Aufenthalt in einer gemütlichen Glasvilla inmitten der verschneiten Landschaft, köstlichen lappländischen Spezialitäten sowie einem unvergesslichen Nordlichtausflug.