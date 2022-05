Nordkap, Rentiere und finnische Gemütlichkeit ab Rovaniemi

1 . Tag Linienflug Zürich–Rovaniemi Mietwagenübernahme und Fahrt ins Zentrum von Rovaniemi. Besuchen Sie den Weihnachtsmann in seinem Dorf am Polarkreis und besichtigen Sie das «Arktikum» mit der interessanten Ausstellung über die Natur Lapplands.

2 . Tag Rovaniemi–Inari, 330 km Fahrt durch lichte Birkenwälder nach Inari, wo Sie drei Nächte in einem landestypischen und komfortablen Ferienhaus am See verbringen.

3-4 . Tag Inari Unternehmen Sie eine Schifffahrt, besuchen Sie eine Rentierfarm oder gehen Sie auf Wanderschaft. Auch das sehr interessante Sami-Museum Siida lohnt einen Besuch.

5 . Tag Inari–Utsjoki, 125/230 km Die kurze Route führt auf der Europastrasse direkt nach Utsjoki. Wir empfehlen Ihnen jedoch die längere Variante via Karasjok, mit Halt beim Sapmi-Park, wo Sie Interessantes über das Leben der Samen erfahren. Weiterfahrt durch reizvolle Wald- und Flusslandschaften nach Utsjoki.

6 . Tag Utsjoki–Skaidi, 365 km Die ca. 5 stündige Fahrt nach Skaidi ist ein landschaftlicher Leckerbissen! Sie führt durch die Region Finnmark, dem «Land der Samen». Sie fahren über das eindrückliche Ifjordfjell mit fantastischen Aussichten über die imposante Küste mit den breiten Fjorden und in die Ferne nach Skaidi, wo Sie die nächsten beiden Nächte verbringen.

7 . Tag Skaidi/Ausflug zum Nordkap Unternehmen Sie einen Tagesausflug zum Nordkap, ca. 150 km nördlich von Skaidi.

8 . Tag Skaidi–Alta, 90 km Die Etappe nach Alta ist kurz, sodass Sie am Nach- mittag eine Wanderung zum Alta-Canyon oder eine Bootsfahrt auf dem Altafluss unternehmen können. Schauen Sie sich die berühmten Felszeichnungen im Altamuseum an. Hier erfahren Sie auch Interessantes zum erbitterten Kampf der Samen gegen den Ausbau des Kraftwerkes.

9 . Tag Alta–Kilpisjärvi, 335 km Geniessen Sie die Fahrt der Küste entlang; imposante Fjord- und Berglandschaften sind Ihre ständigen Begleiter. Bei Skibotn verlassen Sie die Küste und tauchen in die für Lappland so typische Landschaft mit sanften Fjells und Zwergbirkenwälder ein. In Kilpisjärvi verbringen Sie 2 Nächte in einem gemütlichen Ferienhaus (mit Hotelkomfort) am See.

10 . Tag Kilpisjärvi Geniessen Sie die Stille und Natur während einer Wanderung oder mieten Sie vor Ort ein Mountainbike für eine Ausfahrt zum «Dreiländereck», wo Finnland, Schweden und Norwegen aufeinandertreffen.

11 . Tag Kilpisjärvi–Ylläsjärvi, 260 km Fahrt entlang des Muonioflusses in Richtung Kittilä. Während Ihrer Fahrt erleben Sie den Vegetationsübergang von der Tundra, der baumlosen Teppe zur Taiga mit borealem Nadelwald. Die Wälder werden üppiger und dichter.

12 . Tag Ylläsjärvi Geniessen Sie den Ruhetag in der lieblichen Fjelllandschaft von Ylläsjärvi. Das kleine Boutique-Hotel mit ausgezeichneter Küche liegt traumhaft schön am See und bietet neben einem Strand auch wunderbare Wandermöglichkeiten. (Restaurant von Di–Sa offen)