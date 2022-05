Nordische Winterträume in Norwegen (16.-23.01.2022) ab Tromsö

Tromsø

Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die lebendige Metropole mit viel Geschichte und grossem Kulturangebot kennen. Am Nachmittag fahren Sie mit einem Kleinbus den Balsfjord entlang zur Arctic Panorama Lodge. Am frühen Abend erreichen Sie Rotsund, von wo Sie mit der Fähre auf Uløya übersetzen. Hier finden Sie Ruhe und Entspannung in Natur pur und liebenswerte Gastgeber.