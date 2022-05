Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie ab Helsinki

In Ruka erwartet Sie ein landschaftlich reizvolles, leicht hügeliges und seenreiches Gebiet, ein beliebtes Ferienziel für aktive Naturfreunde. Hier im südlichen Lappland werden Sie tolle Aktivitäten mit Wildnis-Feeling erleben: Eine Fahrt im Schlauchboot durch sieben Stromschnellen, eine Safari im ATV-Geländewagen und eine aufregende Bären- und Wildtierbeobachtung. Verbringen Sie Ihre Ferien, mit der ganzen Familie, in der gemütlichen Lodge «Papin Talo» am Ufer des Rukajärvi-Sees.